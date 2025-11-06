В США мать увела у дочери 14-летнего ухажера и родила от него

Согласно судебным материалам, ей предъявлено несколько обвинений. В их числе два эпизода сексуального насилия над несовершеннолетним и два эпизода хранения детской порнографии. По информации издания Daily Mail, в случае доказательства вины по всем пунктам обвинения ей может грозить до 15 лет тюремного заключения.