В США мать увела у дочери 14-летнего ухажера и родила от него

В американском штате Иллинойс по обвинению в сексуальных отношениях с 14-летним ухажером своей дочери арестована 43-летняя женщина. Робин Полстон была задержана полицией после того, как родила ребенка от подростка.
Согласно судебным материалам, ей предъявлено несколько обвинений. В их числе два эпизода сексуального насилия над несовершеннолетним и два эпизода хранения детской порнографии. По информации издания Daily Mail, в случае доказательства вины по всем пунктам обвинения ей может грозить до 15 лет тюремного заключения.
Расследование началось после родов женщины. Правоохранители получили копию свидетельства о рождении ребенка. Согласно судебным документам, Полстон дала новорожденному фамилию подростка.
На вопрос о том, кто является отцом ребенка, женщина сообщила о двадцатилетнем мужчине по имени Брайан, который якобы исчез после родов. Однако проведенная детективами ДНК-экспертиза образцов 43-летней американки и 14-летнего школьника подтвердила, что именно они являются биологическими родителями младенца.
По версии обвинения, Полстон и подросток использовали для общения одноразовые телефоны, сохраняя контакты под вымышленными именами. Также женщина пыталась склонить несовершеннолетнего к сокрытию преступления. Прокуроры ходатайствовали о содержании под стражей без права залога, сославшись на невозможность доверять обвиняемой. Суд оставил ее в заключении до следующего заседания, назначенного на 4 декабря.
