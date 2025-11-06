«17 машин МЧС и 70 спасателей». Пожар случился на предприятии «Нафтан» в Новополоцке

17 машин МЧС и 70 спасателей тушили пожар на «Нафтане» в Новополоцке. Подробности сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.
В четверг, 6 ноября, подразделения МЧС работают по сообщению о загорании дизельного топлива технологической установки на территории предприятия «Нафтан» в Новополоцке. Пожар удалось ликвидировать. На месте работают 17 машин МЧС, а также более 70 спасателей.
«По предварительной информации, пострадавших нет», — отметили в пресс-службе.
