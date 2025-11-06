Ричмонд
Что вдохновляет красноярцев в работе

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Сервис SuperJob провел опрос среди жителей Красноярска и узнал, что помогает им сохранять мотивацию и вдохновение на работе.

Источник: НИА Красноярск

Главным источником вдохновения для горожан стала заработная плата — так ответили 30% опрошенных. На втором месте — достижение целей и ощутимые результаты труда (11%), а на третьем — дружеская атмосфера в коллективе и поддержка коллег (7%).

По 5% участников признались, что вдохновляются рабочим процессом и общением с людьми. Для 4% важна возможность приносить пользу, развиваться и выполнять нестандартные задачи. Ещё 3% горожан ценят, что могут реализовать себя на работе, а 4% признались, что не находят вдохновения вовсе.

Интересно, что у мужчин и женщин источники мотивации немного различаются. Так, мужчины чаще называют зарплату главным стимулом (33%), а женщины — общение и отношения в коллективе (8%).