Детскую библиотеку обновили в Туапсе

В настоящее время в Краснодарском крае насчитывается 20 модельных библиотек. В 2026 году в регионе откроют еще три таких учреждения — в Анапе, Славянском и Брюховецком районах. В библиотеках сочетаются традиционные функции с цифровыми технологиями, коворкинг-зонами и современным дизайном.