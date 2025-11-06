Детскую библиотеку обновили в Туапсе

Детскую библиотеку имени Гайдара обновили в Туапсе. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем telegram-канале. Библиотеку сделали модельной по нацпроекту «Семья».
В библиотеке теперь есть не только читальный зал, но и многофункциональное пространство. В учреждении установили современное оборудование и мультимедийные устройства.
Библиотеку посещают почти 4 тысячи читателей.
«Уверен, после такого обновления их количество значительно возрастет. Модельные библиотеки пользуются большой популярностью», — сказал Вениамин Кондратьев.
В настоящее время в Краснодарском крае насчитывается 20 модельных библиотек. В 2026 году в регионе откроют еще три таких учреждения — в Анапе, Славянском и Брюховецком районах. В библиотеках сочетаются традиционные функции с цифровыми технологиями, коворкинг-зонами и современным дизайном.
В 2025 году библиотечная сеть Кубани признана одной из лучших в России. В крае насчитывается самое большое количество детских модельных муниципальных библиотек.