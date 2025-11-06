Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Детскую библиотеку обновили в Туапсе

В Туапсе сделали модельной детскую библиотеку имени Гайдара.

Источник: пресс-служба администрации Краснодарского края

Детскую библиотеку имени Гайдара обновили в Туапсе. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем telegram-канале. Библиотеку сделали модельной по нацпроекту «Семья».

В библиотеке теперь есть не только читальный зал, но и многофункциональное пространство. В учреждении установили современное оборудование и мультимедийные устройства.

Библиотеку посещают почти 4 тысячи читателей.

«Уверен, после такого обновления их количество значительно возрастет. Модельные библиотеки пользуются большой популярностью», — сказал Вениамин Кондратьев.

В настоящее время в Краснодарском крае насчитывается 20 модельных библиотек. В 2026 году в регионе откроют еще три таких учреждения — в Анапе, Славянском и Брюховецком районах. В библиотеках сочетаются традиционные функции с цифровыми технологиями, коворкинг-зонами и современным дизайном.

В 2025 году библиотечная сеть Кубани признана одной из лучших в России. В крае насчитывается самое большое количество детских модельных муниципальных библиотек.

Узнать больше по теме
Вениамин Кондратьев: губернатор Краснодарского края, юрист и семьянин
Кубань считается продовольственной житницей России: во все уголки страны регион поставляет свеклу, пшеницу, рис, фрукты и вино. С 2015 года субъект федерации возглавляет Вениамин Кондратьев. За десять лет под его руководством Краснодарский край добился немалых успехов: собрали главное из биографии политика.
Читать дальше