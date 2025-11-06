Цены на топливо выросли на 4 рубля в Иркутске

IrkutskMedia, 6 ноября. В Иркутске снова увеличилась стоимость топлива на некоторых заправках города. По сравнению с ценами, которые были установлены на прошлой неделе, 27 октября, бензин и дизельное топливо стали дороже в среднем на 30−50 копеек, а некоторые марки подорожали на 4 рубля.
Так, на заправочных станциях «Роснефти» и «БРК» на 50 копеек увеличилась цена дизельного топлива, и теперь литр этого горючего стоит 78,4 рубля. На заправках «КрайсНефти» стоимость этого топлива по сравнению с прошлой неделей не изменилась и остаётся 77,9 рубля, а на АЗС «Омни» дизель подорожал на 1 рубль и стоит 78,85 рубля.
Цены на бензин в городе также продолжают расти. Так, например, на АЗС «Роснефти» АИ-92 обойдётся горожанам в 60,83 рубля. Подорожание составило 30 копеек. На заправках «БРК» и «КрайсНефти» стоимость этого бензина не изменилась и остаётся 66,98 рубля. На станциях «Омни» цена за литр АИ-92 равняется 69,9 рубля.
Литр АИ-95 на станциях «Роснефти» стал дороже на 30 копеек и стоит теперь 64,30 рубля. На АЗС «БРК» и «КрайсНефть» цена за литр этого нефтепродукта составляет 71,6 рубля, а у «Омни» — 75,5 рубля.
На заправочных станциях «Роснефти» и «БРК» литр АИ-100 обойдётся горожанам в 87,1 рубля. Подорожание составило 50 копеек и 1 рубль соответственно. На станциях «Омни» цена за литр АИ-100 не изменилась по сравнению с прошлой неделей и осталась 93,1 рубля.
Литр АИ-98 на АЗС «КрайсНефти» подорожал на 4 рубля и теперь равняется 92,6 рубля.
Ранее агентство сообщало, что топливный кризис, обрушившийся на Россию, коснулся населенных пунктов Иркутской области. Бодайбинский район первым столкнулся с нехваткой бензина в регионе. Об ограничениях продажи топлива сообщалось в начале октября. Затем похожая ситуация образовалась в Киренском районе. Там сначала на один автомобиль отпускали не более 20 литров топлива, затем не более 30. На станциях образовывались километровые очереди из автомобилистов. 22 октября мэр Киренского района рассказал корр. агентства, что цены на бензин «взлетели» очень высоко — АИ-92 продают по 95 рублей за литр, а АИ-95 — по 100 рублей за литр. Такая стоимость понизила ажиотаж среди автолюбителей, и очереди перестали скапливаться.
Напомним, что с 21 октября сеть АЗС «БРК» ограничила продажу бензина — не более 20 литров в одни руки на всех автозаправках сети в Приангарье, Бурятии и Забайкалье. Кроме того, по состоянию на 29 октября уже месяц нет бензина в части территории Черемховского района — топливо всех марок за исключением дизеля невозможно приобрести на АЗС вблизи села Голуметь и других небольших населенных пунктов.
Власти Приангарья прокомментировали ситуацию с дефицитом бензина, сообщив, что с федеральным центром прорабатывается вопрос об увеличении поставок нефтепродуктов. 28 октября власти региона озвучили, что Ангарский нефтеперерабатывающий завод в октябре текущего года уходил на плановый ремонт, сейчас ожидаем восстановления объемов производства топлива. На текущий момент основные региональные независимые операторы нефтепродуктов обеспечены бензинами на 20 дней. «Иркутскнефтепродукт» обеспечен топливом в достаточном объеме.
Ранее в правительстве РФ заявили, что на фоне проблем топливного рынка планируют начать закупать нефтепродукты из Китая, Южной Кореи и Сингапура. Кроме того, в связи с резким ростом цен на бензин депутаты Госдумы направили обращение в ФАС, где попросили проверить поставщиков топлива. Парламентарии отметили, что в последнюю неделю (с 30 сентября по 6 октября) цены на бензин в стране выросли в два раза быстрее официальной инфляции. По мнению чиновников, такое стремительное повышение стоимости бензина вызывает массу вопросов с учетом того, что на топливном рынке — «естественная монополия».