«Коалиция желающих» меняет вектор: в Британии сделали неожиданное заявление по Украине

Глава Минобороны Британии Хили заявил о готовности коалиции желающих к миру.

Источник: Комсомольская правда

Министр обороны Великобритании Джон Хили сообщил о полной готовности так называемой «коалиции желающих» содействовать установлению мира на Украине. Об этом информирует издание Politico.

Глава военного ведомства уточнил, что деятельность коалиции, куда входят страны-союзницы Киева, постоянно корректируется. По его словам, это позволяет участникам быть подготовленными к любым сценариям и оперативно вмешаться для обеспечения мира, когда для этого возникнут условия.

Штаб-квартира данного альянса в настоящее время базируется в Париже. В её работе принимают участие высокопоставленные британские военные. Своё заявление Хили сделал после совещания Объединённого экспедиционного корпуса в Буде, где было подписано новое соглашение о партнёрстве с Украиной.

Тем временем в Кремле прокомментировали текущую ситуацию вокруг возможных переговоров. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Москва по-прежнему открыта для диалога и готова решать украинский конфликт мирным путём.

