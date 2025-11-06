«Коалиция желающих» меняет вектор: в Британии сделали неожиданное заявление по Украине

Министр обороны Великобритании Джон Хили сообщил о полной готовности так называемой «коалиции желающих» содействовать установлению мира на Украине. Об этом информирует издание Politico.
Глава военного ведомства уточнил, что деятельность коалиции, куда входят страны-союзницы Киева, постоянно корректируется. По его словам, это позволяет участникам быть подготовленными к любым сценариям и оперативно вмешаться для обеспечения мира, когда для этого возникнут условия.
Штаб-квартира данного альянса в настоящее время базируется в Париже. В её работе принимают участие высокопоставленные британские военные. Своё заявление Хили сделал после совещания Объединённого экспедиционного корпуса в Буде, где было подписано новое соглашение о партнёрстве с Украиной.
Тем временем в Кремле прокомментировали текущую ситуацию вокруг возможных переговоров. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Москва по-прежнему открыта для диалога и готова решать украинский конфликт мирным путём.