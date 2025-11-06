На улицах Рабочего Штаба и Баррикад в Иркутске почти готова новая канализация. Новый коллектор длиной более восьми километров поможет разгрузить городскую канализацию. Он будет отводить стоки в обход центра. Как сообщает Байкал24 со ссылкой на пресс-службу администрации, это позволит строить новые здания.