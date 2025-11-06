На улицах Рабочего Штаба и Баррикад в Иркутске почти готова новая канализация. Новый коллектор длиной более восьми километров поможет разгрузить городскую канализацию. Он будет отводить стоки в обход центра. Как сообщает Байкал24 со ссылкой на пресс-службу администрации, это позволит строить новые здания.
— Вдоль всего трубопровода оборудованы подземные ремонтные камеры. Специалисты смогут точечно определить проблемный участок и быстро устранить неисправность, не нарушая работу всей канализационной сети, — подчеркнул мэр города Руслан Болотов.
На улице Рабочего Штаба проложили 5 347 метров коммуникаций, а на Баррикад впервые в Иркутске опробовали микротоннелирование и успешно прошли 2413 метров. Все работы на новом коллекторе планируют закончить до 15 ноября.