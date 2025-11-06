В Омской области растут долги по зарплате

В Омской области выросла задолженность по заработной плате. Данные об этом содержатся в докладе о социально-экономическом положении Омской области, опубликованном Омскстатом.
По данным статистиков, на конец сентября 2025 года омские организации, за исключением субъектов малого предпринимательства, задолжали своим работникам 2 млн рублей. По сравнению с августом задолженность выросла на 1,5 млн рублей — в 3,7 раз.
Как следует из доклада, в списках кредиторов омских организаций — 87 работников. Все предприятия-должники относятся к сфере ЖКХ.