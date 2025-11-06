Учёные предупредили о начале сильных магнитных бурь на Земле

По прогнозам, геомагнитные возмущения будут продолжаться около суток, но, скорее всего, они не прекратятся, а перейдут в основную фазу, когда к Земле достигнут основные массы выброшенной плазмы, что вызовет ещё более сильные магнитные процессы.