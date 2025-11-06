Учёные предупредили о начале сильных магнитных бурь на Земле

Мощные магнитные бури начались на Земле в ночь на 6 ноября. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
По данным лаборатории, магнитные бури планетарного масштаба были зафиксированы около полуночи по московскому времени. Сейчас геомагнитный индекс Kp колеблется в пределах от G2 до G3, что соответствует средним и сильным бурям.
Причиной возмущений стали выбросы плазмы, направленные к Земле от солнечных вспышек, произошедших 2−3 дня назад. В момент их возникновения активные участки на Солнце располагались на его краю, и прогнозы не предсказывали их воздействие на нашу планету.
Однако, по словам учёных, плазменные облака выбрасываются не радиально, а под углом к Земле, что приводит к значительно более высокому углу распространения и скорости, чем ожидалось. Это вызывает опасения по поводу дальнейших прогнозов.
По прогнозам, геомагнитные возмущения будут продолжаться около суток, но, скорее всего, они не прекратятся, а перейдут в основную фазу, когда к Земле достигнут основные массы выброшенной плазмы, что вызовет ещё более сильные магнитные процессы.
Напомним, что крупный выброс солнечной плазмы, связанный с солнечной вспышкой класса M7.4, ударит по Земле 7 ноября.