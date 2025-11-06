12 волгоградцев заразились болезнью Лайма после укусов клещей

Роспотребнадзор подвел итоги сезона активности клещей в Волгоградской области. За 2025 год в больницы из-за укусов обратилось более 1800 человек. Эксперты отмечают, что эти цифры не превышают средних значений за последние несколько лет.
К сожалению, не все укусы прошли без последствий. Врачи лабораторно подтвердили 15 случаев опасных заболеваний. У двенадцати человек диагностировали иксодовый клещевой боррелиоз, известный как болезнь Лайма. Еще три жителя региона заразились Крымской геморрагической лихорадкой. Эти инфекции могут приводить к тяжелым осложнениям и требуют серьезного лечения.
Для защиты населения в регионе проводились профилактические мероприятия. Специалисты обрабатывали от клещей парки, зоны отдыха, территории летних лагерей, кладбища и другие общественные пространства. Также проводилась обработка сельскохозяйственных животных.
Кроме того, в 2025 году изменились правила для компаний, занимающихся дезинфекцией. С 1 марта такая деятельность требует обязательной лицензии. Это сделано для повышения качества услуг и обеспечения безопасности граждан.