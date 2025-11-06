12 волгоградцев заразились болезнью Лайма после укусов клещей

К сожалению, не все укусы прошли без последствий. Врачи лабораторно подтвердили 15 случаев опасных заболеваний. У двенадцати человек диагностировали иксодовый клещевой боррелиоз, известный как болезнь Лайма. Еще три жителя региона заразились Крымской геморрагической лихорадкой. Эти инфекции могут приводить к тяжелым осложнениям и требуют серьезного лечения.