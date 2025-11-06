Скончалась легенда уральской журналистики Элла Эркомайшвили

Элла Григорьевна начала работать в профессии в 1956 году. Вначале в газете «Берёзовский рабочий». А через пять лет она перешла на Свердловскую государственную телерадиокомпанию. На ней она вплоть до ковида работала на полную ставку. С её именем связано становление этой телекомпании. Также в качестве корреспондента программы «Время» рассказывала всей страны о жизни уральского региона.