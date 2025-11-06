Ричмонд
Вспышки на Солнце обернулись новой магнитной бурей на Земле: когда настанет пик геомагнитной активности

Синоптик Леус: На Земле началась новая магнитная буря класса G1.

Источник: Комсомольская правда

На Земле началась новая магнитная буря класса G1, которую спровоцировали последние вспышки на Солнце. Об этом в Telegram-канале предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

С полуночи 6 ноября специалисты считали бурю средней (класса G2), однако к утру она утихла до уровня G1. Леус спрогнозировал сохранение активности весь день 6 ноября с возможными усилениями и ослаблениями бури.

Пик геомагнитных возмущений же придется на пятницу, 7 ноября, когда до земли дойдут выбросы солнечной плазмы. Тогда будет велика вероятность сильных геомагнитных бурь (класса G3) и очень сильных (класса G4).

Накануне специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН опубликовали прогноз магнитных бурь на ноябрь. Согласно ему, геомагнитные возмущения уровня G1 прогнозируются всего трижды: 7, 25 и 26 ноября.

А несколькими днями ранее россиянам сообщили, что на Солнце произошла мощная вспышка.