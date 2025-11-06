В Приморье начался масштабный строительный форум на острове Русский

Приморский строительный форум-выставка начал работу в четверг, 6 ноября, на острове Русском. Это мероприятие объединяет лидеров рынка, новаторов и единомышленников из различных регионов России и Китая, о чём сообщили представители правительства Приморского края.
В экспозиции форума представлено более 35 компаний двух стран, поставляющих строительные материалы, технологии и оборудование. На выставке можно увидеть широкий спектр продукции — от ремонтных материалов и решений для цифровизации строительной отрасли и ЖКХ до модульных зданий.
Министр международных и внешнеэкономических связей Приморского края Константин Сидоренко отметил, что развитие строительной отрасли является глобальным процессом, в котором важна открытость международному сотрудничеству и обмену передовыми технологиями. Он подчеркнул заинтересованность китайских партнёров, которые представлены на форуме 24 компаниями из семи провинций: Гуандун, Ляонин, Хэйлунцзян, Цзилинь, Шаньдун, Хэнань и Цзянсу. Это открывает новые возможности для развития совместных проектов, обмена опытом и привлечения инвестиций.
Заместитель министра строительства Приморского края Елена Перижогина выделила разнообразие и качество продукции китайских компаний. По словам замминистра, предприниматели из КНР намерены создавать совместные производства строительных материалов и принимать участие в проектировании и строительстве жилых и общественных зданий.
В ходе форума запланированы секции, посвящённые актуальным вопросам строительной отрасли, включая жилищную и коммерческую недвижимость, архитектурные тренды, кадровое обеспечение и международное сотрудничество.
Среди российских участников преобладают производители отделочных материалов, стеновых конструкций, строительного оборудования, электротехнической продукции, автономных канализационных систем и металлоконструкций.
Мероприятие проходит на площадке Дальневосточного федерального университета на острове Русском и завершится вечером 7 ноября.