В Приморье начался масштабный строительный форум на острове Русский

Министр международных и внешнеэкономических связей Приморского края Константин Сидоренко отметил, что развитие строительной отрасли является глобальным процессом, в котором важна открытость международному сотрудничеству и обмену передовыми технологиями. Он подчеркнул заинтересованность китайских партнёров, которые представлены на форуме 24 компаниями из семи провинций: Гуандун, Ляонин, Хэйлунцзян, Цзилинь, Шаньдун, Хэнань и Цзянсу. Это открывает новые возможности для развития совместных проектов, обмена опытом и привлечения инвестиций.