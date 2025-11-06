Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Приморье начался масштабный строительный форум на острове Русский

Китайские предприятия планируют участие в совместных производствах с приморскими компаниями.

Источник: Аргументы и факты

Приморский строительный форум-выставка начал работу в четверг, 6 ноября, на острове Русском. Это мероприятие объединяет лидеров рынка, новаторов и единомышленников из различных регионов России и Китая, о чём сообщили представители правительства Приморского края.

В экспозиции форума представлено более 35 компаний двух стран, поставляющих строительные материалы, технологии и оборудование. На выставке можно увидеть широкий спектр продукции — от ремонтных материалов и решений для цифровизации строительной отрасли и ЖКХ до модульных зданий.

Министр международных и внешнеэкономических связей Приморского края Константин Сидоренко отметил, что развитие строительной отрасли является глобальным процессом, в котором важна открытость международному сотрудничеству и обмену передовыми технологиями. Он подчеркнул заинтересованность китайских партнёров, которые представлены на форуме 24 компаниями из семи провинций: Гуандун, Ляонин, Хэйлунцзян, Цзилинь, Шаньдун, Хэнань и Цзянсу. Это открывает новые возможности для развития совместных проектов, обмена опытом и привлечения инвестиций.

Заместитель министра строительства Приморского края Елена Перижогина выделила разнообразие и качество продукции китайских компаний. По словам замминистра, предприниматели из КНР намерены создавать совместные производства строительных материалов и принимать участие в проектировании и строительстве жилых и общественных зданий.

В ходе форума запланированы секции, посвящённые актуальным вопросам строительной отрасли, включая жилищную и коммерческую недвижимость, архитектурные тренды, кадровое обеспечение и международное сотрудничество.

Среди российских участников преобладают производители отделочных материалов, стеновых конструкций, строительного оборудования, электротехнической продукции, автономных канализационных систем и металлоконструкций.

Мероприятие проходит на площадке Дальневосточного федерального университета на острове Русском и завершится вечером 7 ноября.