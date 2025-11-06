Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Таиланде по подозрению в рекламе наркотиков задержали гражданина России

Мужчина скрывался на острове Самуи, став главным подозреваемым по делу о рекламе наркотиков.

Источник: Аргументы и факты

Полицейские на острове Самуи в Таиланде задержали 27-летнего российского гражданина, которого подозревают в расклейке объявлений с рекламой наркотиков, сообщила газета Matichon.

По информации правоохранительных органов, мужчина распространял такие листовки в провинции Пхукет. За каждое объявление ему предложили плату в $1.

Мужчина скрылся на Самуи после того, как стал главным подозреваемым в рамках расследования. При задержании в номере отеля, где он снял номер, был проведён обыск, в ходе которого удалось обнаружить листовки с QR-кодами, которые перенаправляли на сайт по продаже наркотиков.

Следователи выяснили, что с подозреваемым через мессенджер связался неизвестный, который отправил ему объявления для расклейки. Мужчина распространял листовки в течение трёх дней и получал средства на криптокошелёк.

Напомним, в июле Генпрокуратура РФ сообщила, что Таиланд решил передать России главаря криминальной группы, осуществлявшей незаконный оборот наркотиков. Мужчина был объявлен в международный розыск в апреле 2025 года.