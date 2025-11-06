В Таиланде по подозрению в рекламе наркотиков задержали гражданина России

Полицейские на острове Самуи в Таиланде задержали 27-летнего российского гражданина, которого подозревают в расклейке объявлений с рекламой наркотиков, сообщила газета Matichon.
По информации правоохранительных органов, мужчина распространял такие листовки в провинции Пхукет. За каждое объявление ему предложили плату в $1.
Мужчина скрылся на Самуи после того, как стал главным подозреваемым в рамках расследования. При задержании в номере отеля, где он снял номер, был проведён обыск, в ходе которого удалось обнаружить листовки с QR-кодами, которые перенаправляли на сайт по продаже наркотиков.
Следователи выяснили, что с подозреваемым через мессенджер связался неизвестный, который отправил ему объявления для расклейки. Мужчина распространял листовки в течение трёх дней и получал средства на криптокошелёк.
Напомним, в июле Генпрокуратура РФ сообщила, что Таиланд решил передать России главаря криминальной группы, осуществлявшей незаконный оборот наркотиков. Мужчина был объявлен в международный розыск в апреле 2025 года.