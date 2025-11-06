В Таиланде по подозрению в рекламе наркотиков задержали гражданина России

Мужчина скрылся на Самуи после того, как стал главным подозреваемым в рамках расследования. При задержании в номере отеля, где он снял номер, был проведён обыск, в ходе которого удалось обнаружить листовки с QR-кодами, которые перенаправляли на сайт по продаже наркотиков.