Politico: Киев выясняет обстоятельства мобилизации водителя Джоли

На Украине заявили, что американская актриса заранее не предупредила о своём визите.

Источник: Аргументы и факты

На Украине проводят проверку по факту задержания одного из сопровождавших американскую актрису Анджелину Джоли мужчин, которого увезли в ТЦК в Николаевской области. Об этом сообщил высокопоставленный украинский чиновник газете Politico, добавив, что власти «всё ещё пытаются понять, что именно произошло».

По его словам, Джоли не уведомляла украинское правительство о своём визите, что осложнило ситуацию. Ранее в Вооружённых силах Украины сообщили, что задержанный был водителем актрисы, однако позже удалили это сообщение и заявили, что не могут ни подтвердить, ни опровергнуть эти сведения.

В свою очередь, в территориальном центре комплектования Николаевской области подтвердили, что задержанный является военным резервистом, который ранее получил повестку на сборы.

Инцидент произошёл ночью на блокпосту при въезде в город Южноукраинск, когда машина с Джоли направлялась в Херсон. По данным СМИ, актрисе пришлось лично идти в ТЦК, чтобы добиться освобождения охранника.

Ранее сообщалось, что за поездку в Херсон Джоли могла получить 20 млн долларов.