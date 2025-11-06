В Кургане провели уникальную операцию на глазах

ACP-терапия (терапия аутологичной плазмой крови) считается одним из самых эффективных методов лечения макулярного разрыва сетчатки и некоторых видов отслойки сетчатки. Методика может применяться как дополнение к классическим методам глазной хирургии. Операция у пациентки прошла успешно, окончательные результаты будут известны через месяц — это период, необходимый для рассасывания газового пузыря в полости стекловидного тела и регенерации ткани. В медицинском учреждении отметили, что работают на уровне национальных стандартов.