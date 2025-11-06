В Перми открылась «Афинская школа» Романа Сакина. Фото

«Изначально я придумал некую школу, которая никогда не существовала. Эту мистификацию я показал в виде инсталляции. Но в итоге мы эту школу сделали на самом деле, и теперь я не могу говорить, что это выдумка. Всего в моей школе было четыре урока: прогулка, труд, обед и тихий час. На каждый день выбиралась какая-то тема философская для размышлений. Принцип этой школы такой — никакой базы знаний не существует. Такое надо сделать усилие над собой. Осознаем мир как новорожденный осьминог, который ничего не знает. Родители осьминогов их ничему не учат, они познают мир с нуля. Вот здесь вроде есть школа и есть учение, но его как будто и нет. Потому что все учение рождают сами ученики», — пояснил Сакин.