«Мы начинаем новую историю». В Беларуси сеть магазинов «Буслiк» заработает в новом формате

В Беларуси закрывшиеся магазины сети «Буслiк» заработают в новом формате. Информация об этом появилась в официальном аккаунте сети в соцсетях.
«Мы начинаем новую историю», — говорится в сообщении.
В компании отметили, что «Буслiк» — это бренд, ставший символом детства, заботы, а также доверия миллионов белорусских семей. И теперь он готов начать свою новую историю, с новым видением, философией и большой мечтой.
«Мы создаем первый семейный портал, объединяющий все, что важно для родителей и детей, в едином цифровом пространстве», — сказано в сообщении сети.
Ранее мы писали, что магазины «Буслiк» трансформируют в сеть с белорусскими детскими товарами.
