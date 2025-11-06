Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Мы начинаем новую историю». В Беларуси сеть магазинов «Буслiк» заработает в новом формате

В Беларуси закрывшиеся магазины сети «Буслiк» заработают в новом формате.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси закрывшиеся магазины сети «Буслiк» заработают в новом формате. Информация об этом появилась в официальном аккаунте сети в соцсетях.

«Мы начинаем новую историю», — говорится в сообщении.

В компании отметили, что «Буслiк» — это бренд, ставший символом детства, заботы, а также доверия миллионов белорусских семей. И теперь он готов начать свою новую историю, с новым видением, философией и большой мечтой.

«Мы создаем первый семейный портал, объединяющий все, что важно для родителей и детей, в едином цифровом пространстве», — сказано в сообщении сети.

Ранее мы писали, что магазины «Буслiк» трансформируют в сеть с белорусскими детскими товарами.

Тем временем в Беларуси долги по налогам могут начать списывать автоматически.

Кстати, Минздрав определил болезни, которые можно лечить в санаториях Беларуси.