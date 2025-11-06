Подпольный косметолог убила актрису одним уколом: на счету лже-медика уже две смерти

Жительницу Калифорнии Либби Адам приговорили к 15 годам тюрьмы за гибель актрисы Синдианы Сантанджело. Суд признал Адам виновной в убийстве второй степени после того, как проведённая ею инъекция силикона в ягодицы привела к смертельной эмболии. Об этой истории пишет People.