Подпольный косметолог убила актрису одним уколом: на счету лже-медика уже две смерти

Жительницу Калифорнии Либби Адам приговорили к 15 годам тюрьмы за гибель актрисы Синдианы Сантанджело. Суд признал Адам виновной в убийстве второй степени после того, как проведённая ею инъекция силикона в ягодицы привела к смертельной эмболии. Об этой истории пишет People.
Отмечается, трагический инцидент произошёл в марте. 59-летняя Сантанджело, известная по сериалам «Женаты… с детьми» и «C.S.I.: Место преступления Майами», скончалась после процедуры. Судья Сэм Охта постановил содержать осуждённую под стражей без права на залог.
Прокуратура доказала, что 55-летняя Адам занималась медицинской практикой без лицензии. Несмотря на заявления защиты о том, что она лишь консультировала клиентку, переписка между женщинами подтвердила факт проведения процедуры.
Отмечается, что это не первое подобное преступление Адам. В 2024 году её уже осуждали за непредумышленное убийство 26-летней Кариссы Раджпол, которое также произошло после инъекции силикона.
