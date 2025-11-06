В Красноярске выступит Камерный хор на фестивале современной музыки

Коллектив — лауреат российских и международных хоровых конкурсов. В составе представлены все хоровые голоса: сопрано, альты, тенора, баритоны и басы. В репертуаре — русская и западноевропейская музыка разных эпох и жанров, от духовных сочинений до современных партитур.