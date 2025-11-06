В Тюмени начали обрабатывать дороги и тротуары от гололеда

Магистральные трассы в Тюмени начали обрабатывать с помощью «Бионорда».
Дороги и тротуары Тюмени начали обрабатывать противогололедными материалами. Данную информацию URA.RU сообщили в пресс-службе администрации областной столицы.
«Началась обработка ПГМ. Для борьбы с зимней скользкостью на магистральных дорогах используют “Бионорд”, на тротуарах — составы отсева дробления», — сообщили в пресс-службе мэрии.
Ранее тюменские дорожные службы объявили о полной готовности к зимнему сезону. Будет задействовано 800 единиц специализированной техники для поддержания порядка на дорогах города.