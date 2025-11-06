Марина Хлебникова отмечает 60-летие: яркие фото певицы

Сегодня, 6 ноября, отмечает свой 60-й день рождения талантливая певица и телеведущая Марина Хлебникова. Родилась в 1965 году в Долгопрудном в семье радиофизиков, Марина с детства была окружена музыкой и творчеством. Хотя в юности она мечтала стать металлургом, судьба привела её на сцену. С ранних лет Марина проявляла интерес к музыке, что стало очевидно, когда она начала учиться в музыкальной школе и петь в школьном ансамбле. Её яркий и запоминающийся голос быстро завоевал внимание, и вскоре Хлебникова стала известной на эстраде. В 1990-х годах Марина достигла пика популярности, выпустив такие хиты, как «Яблоки на снегу» и «Летящие навстречу». Её музыкальная карьера сопровождалась успешной работой на телевидении, где она стала ведущей нескольких популярных программ. За свою карьеру Марина Хлебникова не только завоевала сердца миллионов поклонников, но и стала символом целой эпохи в российской музыке. Сегодня, в день её юбилея, поклонники и коллеги по сцене поздравляют Марину с этим значимым событием, желая ей здоровья, счастья и новых творческих успехов.