Канадец Биннингтон попытался украсть шайбу, которой Овечкин забил 900-й гол

Вратарь «Сент-Луис Блюз» спрятал шайбу в своей амуниции.

Источник: Аргументы и факты

Канадский хоккеист, вратарь «Сент-Луис Блюз» Джордан Биннингтон попытался забрать себе шайбу, которой российский спортсмен Александр Овечкин, выступающий за «Вашингтон Кэпиталз», забил 900-й гол в карьере в НХЛ.

Биннингтон спрятал шайбу в амуниции, когда Овечкин праздновал гол со своей командой, но один из судей потребовал вернуть ее, что и пришлось сделать голкиперу.

Российский хоккеист, капитан и нападающий «Вашингтон Кэпиталз», стал первым игроком в истории Национальной хоккейной лиги, сумевшим добиться 900 заброшенных шайб в матчах регулярного чемпионата. Сам Овечкин назвал это «особенным моментом».