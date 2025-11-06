Канадец Биннингтон попытался украсть шайбу, которой Овечкин забил 900-й гол

Канадский хоккеист, вратарь «Сент-Луис Блюз» Джордан Биннингтон попытался забрать себе шайбу, которой российский спортсмен Александр Овечкин, выступающий за «Вашингтон Кэпиталз», забил 900-й гол в карьере в НХЛ.
Биннингтон спрятал шайбу в амуниции, когда Овечкин праздновал гол со своей командой, но один из судей потребовал вернуть ее, что и пришлось сделать голкиперу.
Российский хоккеист, капитан и нападающий «Вашингтон Кэпиталз», стал первым игроком в истории Национальной хоккейной лиги, сумевшим добиться 900 заброшенных шайб в матчах регулярного чемпионата. Сам Овечкин назвал это «особенным моментом».