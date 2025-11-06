Ричмонд
В Омске хозяин «Рок-клуба» снизил цену на 20% и вновь выставил его на продажу

Теперь бар оценивают в 16 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Омске через портал «Авито» вновь продают известный бар «Рок-клуб» на улице Лермонтова. Ранее его уже выставляли на продажу в феврале текущего года.

Сейчас цена обозначена в 16 млн рублей. В прошлый раз она составляла 20 млн. То есть ее пришлось снизить.

В объявлении обозначили: это коммерческое помещение площадью 231 кв. м с удачным расположением самого здания.

«Отдельный центральный вход и два служебных. Удобные подъездные пути для погрузки-разгрузки», — отметил владелец.

Также продавец сообщил, что помещения свободное назначения, при необходимости можно вывезти мебель и технику. Возможен торг.

За время работы клуба в нем проходили гастроли разных достаточно известных в масштабе России рок-групп: «Пурген», «Бригадный подряд» и других.

Ранее мы писали, что в Омске продают в качестве готового бизнеса клинику косметологии.