В Омске хозяин «Рок-клуба» снизил цену на 20% и вновь выставил его на продажу

В Омске через портал «Авито» вновь продают известный бар «Рок-клуб» на улице Лермонтова. Ранее его уже выставляли на продажу в феврале текущего года.
Сейчас цена обозначена в 16 млн рублей. В прошлый раз она составляла 20 млн. То есть ее пришлось снизить.
В объявлении обозначили: это коммерческое помещение площадью 231 кв. м с удачным расположением самого здания.
«Отдельный центральный вход и два служебных. Удобные подъездные пути для погрузки-разгрузки», — отметил владелец.
Также продавец сообщил, что помещения свободное назначения, при необходимости можно вывезти мебель и технику. Возможен торг.
За время работы клуба в нем проходили гастроли разных достаточно известных в масштабе России рок-групп: «Пурген», «Бригадный подряд» и других.
Ранее мы писали, что в Омске продают в качестве готового бизнеса клинику косметологии.