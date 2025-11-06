Ричмонд
В Иркутской области разрабатывают антикризисный план

Власти уже встретились с представителями бизнеса Иркутской области.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области разрабатывают антикризисный план. Он будет включать в себя более 50 мероприятий. В сфере налоговой политики ставятся задачи по оптимизации налоговых затрат, налаживанию взаимодействия с крупнейшими налогоплательщиками, обеспечению регистрации обособленных подразделений и повышению налоговой отдачи.

— Это важнейший вопрос, который касается всех органов исполнительной власти. Мы получили конкретные рекомендации Министерства финансов России по разработке антикризисных мер. План должен быть гибким, он может быть откорректирован, — подчеркнул глава Приангарья Игорь Кобзев.

Власти уже встретились с представителями бизнеса Иркутской области. Так, они поняли проблемы, чтобы выработать предложения на их уменьшение. Предстоит много работы по привлечению компаний в регион, чтобы они платили налоги. Если бизнесу будет удобно работать, это создаст новые рабочие места и увеличит поступления в бюджет. К середине ноября хотят создать антикризисную комиссию, которая будет разделена на два блока: доходный и расходный.