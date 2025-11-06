Пропавшая больше месяца назад семья Усольцевых могла выжить: и вот как

Пропавшая больше месяца назад в Красноярском крае семья Усольцевых может до сих пор выживать в лесах, питаясь растительной пищей. Такое предположение сделал отшельник Оджан Наумкин, проживший в алтайском лесу 20 лет, пишет aif.ru.
28 сентября 64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и пятилетняя Арина отправились в поход на скалу Буратинка в Кутурчинском Белогорье, с тех пор о них ничего неизвестно. Наумкин, говоря об истории пропажи семьи в тайге, отметил, что они вряд ли бы смогли охотиться, поскольку для этого необходимо снаряжение. При этом, они могли бы выжить, питаясь растительной пищей, предположил отшельник.
«Я не знаю, есть ли там рыба, но в целом надежда только на растительную пищу. Взрослые в условиях зимы (а в Сибири сейчас снег) могут не без вреда для здоровья откапывать траву из-под снега и заваривать, питаться берёзовыми и сосновыми почками. Какое-то время так просуществовать можно. Ребёнку это намного сложнее», — сказал он.
Ранее издание aif.ru сообщало, что в глухой лесной зоне Красноярского края терялись и другие люди.