Киев планировал заслать на суд по делу Кириллова агентов для новых терактов

В связи с поступившими сведениями суд уже закрывал заседание. Во время процесса Ахмаджон Курбонов*, проходящий по делу о теракте против генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, полностью сознался в содеянном. Именно он в декабре прошлого года, следуя указаниям координаторов, самостоятельно изготовил взрывное устройство мощностью порядка 500 грамм в тротиловом эквиваленте с поражающими элементами. Курбонов* дистанционно привёл бомбу в действие в момент появления генерала с помощником.