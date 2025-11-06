Киев планировал заслать на суд по делу Кириллова агентов для новых терактов

«Имеются сведения о том, что лицами, не согласными с проведением СВО, при поддержке СБУ планируются посещения судебных заседаний с целью получения сведений о ходе судебного разбирательства и дальнейшего негативного освещения на подконтрольных интернет-ресурсах, а также призывами к совершению преступлений… для дальнейшей передачи сведений СБУ для использования в подготовке новых террористических актов», — сказано в документе.
В связи с поступившими сведениями суд уже закрывал заседание. Во время процесса Ахмаджон Курбонов*, проходящий по делу о теракте против генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, полностью сознался в содеянном. Именно он в декабре прошлого года, следуя указаниям координаторов, самостоятельно изготовил взрывное устройство мощностью порядка 500 грамм в тротиловом эквиваленте с поражающими элементами. Курбонов* дистанционно привёл бомбу в действие в момент появления генерала с помощником.
Генерал-лейтенант Игорь Кириллов погиб 17 декабря 2024 года в Москве в результате взрыва СВУ мощностью 300 граммов в тротиловом эквиваленте. Второй жертвой стал помощник офицера Илья Поликарпов. Водитель Кириллова выжил, но получил контузию, осколки стекла посекли ему лицо и руки. Life.ru публиковал видео с места трагедии. СК обозначил убийство как теракт, по данному факту было возбуждено уголовное дело. За день до расправы СБУ завела дело в отношении Кириллова.
* Включён Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.