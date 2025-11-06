Глава СКР Бастрыкин заинтересовался разрушающимся омским бараком

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Омской области Виталию Батищеву представить доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела. Главу следкома заинтересовал разрушающийся омский барак и нарушение прав проживающих там людей.
На ситуацию на странице СКР в соцсети пожаловалась жительница барака по улице 3-я Енисейская. Дом 1958 года постройки был признан аварийным в марте прошлого года, там разрушается кровля и стены. Однако жильцов аварийного дома до сих пор не расселили, женщина вынуждена проживать там вместе со своей несовершеннолетней дочерью. Многочисленные обращения в компетентные органы результата не приносят.
По данному факту в СУ СКР по Омской области уголовное дело ранее уже возбуждалось, однако данное решение было отменено прокуратурой. Сейчас в региональном следкоме завели его во второй раз. Исполнение поручения Бастрыкина поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.