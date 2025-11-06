Глава СКР Бастрыкин заинтересовался разрушающимся омским бараком

На ситуацию на странице СКР в соцсети пожаловалась жительница барака по улице 3-я Енисейская. Дом 1958 года постройки был признан аварийным в марте прошлого года, там разрушается кровля и стены. Однако жильцов аварийного дома до сих пор не расселили, женщина вынуждена проживать там вместе со своей несовершеннолетней дочерью. Многочисленные обращения в компетентные органы результата не приносят.