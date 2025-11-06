Ричмонд
Один из старейших районов Тюмени застроят многоэтажками

В Тюмени в одном из старейших микрорайонов города Дом обороны построят новые жилые комплексы. В границах Ямской — Затюменской — Луначарского — Полевой откроют многофункциональный центр, а на Бакинских Комиссаров и Ирбитской появятся жилые многоэтажки. Такая информация указана в документе городской администрации, который имеется в распоряжении редакции.

Стройка в районе улицы Ирбитская закончится к 2035 году.

«Территория в районе улицы Бакинских Комиссаров. До 31 марта 2028 года предусмотрено размещение многоэтажной жилой застройки со встроенными помещениями коммерческого назначения. Также среди планируемых объектов встроенный детский сад на 100 мест, надземный и подземный паркинги. В границах улиц Ямская — Затюменская — Луначарского — Полевая появится многофункциональный центр, срок — до конца 2040 года», — написано в указе.

Стройка в районе Ирбитской закончится к 2035 году. Помимо жилых домов, здесь откроют два детских сада.

Ранее URA.RU писало, что участок на Тобольском тракте в районе Мыса застроят жилыми многоэтажками. За 10 лет здесь возведут школы и детские сады, спорткомплекс с бассейном и IT-кластер с конференц-залом.