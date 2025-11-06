Один из старейших районов Тюмени застроят многоэтажками

В Тюмени в одном из старейших микрорайонов города Дом обороны построят новые жилые комплексы. В границах Ямской — Затюменской — Луначарского — Полевой откроют многофункциональный центр, а на Бакинских Комиссаров и Ирбитской появятся жилые многоэтажки. Такая информация указана в документе городской администрации, который имеется в распоряжении редакции.