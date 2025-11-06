Ричмонд
Тюменцам предлагают улететь в Турцию за 3 000 рублей

«Самолет Тюмень — Анталья. Стоимость перелета в одну сторону — 3 600 рублей», — указано на сайте бронирования и покупки билетов. Прямой рейс запланирован на 10 ноября. Расчетное время в пути составит пять часов 45 минут.

В стоимость входит ручная кладь и багаж до 20 килограммов. Ранее самый дешевый билет в Анталью стоил 4 276 рублей. В другие даты в ноябре стоимость билетов в Турцию начинается от 10 400 рублей.