Тюменцам предлагают улететь в Турцию за 3 000 рублей

В ноябре билет за такую сумму считается самым бюджетным.
В Тюмени распродают билеты в Турцию. Стоимость самого дешевого перелета составит 3 600 рублей. Рейс запланирован на 10 ноября. Информация о ценах представлена на сервисе бронирования билетов.
«Самолет Тюмень — Анталья. Стоимость перелета в одну сторону — 3 600 рублей», — указано на сайте бронирования и покупки билетов. Прямой рейс запланирован на 10 ноября. Расчетное время в пути составит пять часов 45 минут.
В стоимость входит ручная кладь и багаж до 20 килограммов. Ранее самый дешевый билет в Анталью стоил 4 276 рублей. В другие даты в ноябре стоимость билетов в Турцию начинается от 10 400 рублей.