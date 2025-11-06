Врачи из Британии рассказали, почему опасно дышать ртом во сне

«Сядьте в кресло и расслабьте плечи. Возьмите большой палец правой руки, положите его на правую ноздрю и вдохните через левую ноздрю один раз, а затем выдохните. Затем чередуйте так, чтобы ваш палец прикрывал левую ноздрю, вдохните через правую ноздрю и выдохните. Если вы будете повторять этот цикл два раза в день в течение как минимум двух циклов, вы увидите эффект довольно быстро», — рассказала тренер по функциональному дыханию Виктория Уилсон.