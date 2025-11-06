Врачи из Британии рассказали, почему опасно дышать ртом во сне

Привычка дышать ртом во сне может привести к ожирению, деменции, артриту и даже некоторым формам рака, заявил врач общей практики и исследователь из Бристольского университета Дэн Баумгардт, материал из Daily Mail перевел aif.ru.
«Есть люди, у которых хроническое дыхание ртом вызвано структурными проблемами в носу, такими как искривление носовой перегородки, обструкция носа или полипы. Но есть также пациенты, которые по привычке стали дышать ртом», — отметил Баумгардт.
По его словам, основная опасность в таком способе дыхания заключается в том, что это приводит к высушиванию полости рта, что влечет за собой размножение опасных бактерий. В свою очередь, плохое здоровье полости рта повышает риск серьезных заболеваний.
«Это проблема, поскольку мы знаем, что эти бактерии связаны с рядом проблем со здоровьем, таких как заболевания десен и повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний», — рассказала изданию стоматолог и специалист по микробиому полости рта Виктория Сэмпсон.
Кроме того, волоски в носу отфильтровывают вредные частицы, они также увлажняют воздух и нагревают его, поэтому он идеально подходит для легких, чтобы они могли обрабатывать его без нагрузки на дыхательную систему, подчеркнула врач.
По словам экспертов, одним из действенных способов по борьбе с привычкой дышать через рот являются ежедневные упражнения по технике альтернативного дыхания.
«Сядьте в кресло и расслабьте плечи. Возьмите большой палец правой руки, положите его на правую ноздрю и вдохните через левую ноздрю один раз, а затем выдохните. Затем чередуйте так, чтобы ваш палец прикрывал левую ноздрю, вдохните через правую ноздрю и выдохните. Если вы будете повторять этот цикл два раза в день в течение как минимум двух циклов, вы увидите эффект довольно быстро», — рассказала тренер по функциональному дыханию Виктория Уилсон.
Она также подчеркнула, что техника снижает давление и стресс.
Ранее ученые выяснили, сколько калорий надо убрать для того, чтобы точно похудеть.