Стало известно, с кем встречается исполнительница роли Сансы из «Игры престолов»

Источник из окружения артистов рассказал, что их отношения только начинаются, но между ними «есть химия и искра». Мартин и Тёрнер познакомились несколько лет назад через общих друзей из музыкальной сферы, когда актриса ещё была замужем за Джо Джонасом. Тогда их общение ограничивалось дружбой, однако недавно ситуация изменилась.