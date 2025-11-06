Стало известно, с кем встречается исполнительница роли Сансы из «Игры престолов»

Инсайдеры сообщили Us Weekly, что фронтмен Coldplay Крис Мартин и актриса Софи Тёрнер, звезда «Игры престолов», проводят вместе всё больше времени. По их данным, пара уже сходила на несколько свиданий в Лондоне.
Источник из окружения артистов рассказал, что их отношения только начинаются, но между ними «есть химия и искра». Мартин и Тёрнер познакомились несколько лет назад через общих друзей из музыкальной сферы, когда актриса ещё была замужем за Джо Джонасом. Тогда их общение ограничивалось дружбой, однако недавно ситуация изменилась.
Софи, по словам инсайдера, всегда с теплом отзывалась о Крисе и его музыке и даже шутила, что когда-то он был для неё «крашем». Теперь их роман стал реальностью. «У них много общего, и Крис — определённо её тип», — добавил источник.
Напомним, что Мартин недавно расстался с актрисой Дакотой Джонсон после почти восьми лет отношений. Софи Тёрнер, в свою очередь, завершила недолгий роман с британским аристократом Перегрином Пирсоном и ранее пережила громкий развод с Джо Джонасом в 2024 году.
