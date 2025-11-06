Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Джазовый фестиваль начнётся во Владивостоке завтра, 7 ноября

Программа включает концерты, мастер-классы и лекции для любителей джаза всех возрастов.

Источник: Аргументы и факты

Во Владивостоке представили программу Владивостокского Международного джазового фестиваля (6+). Он стартует в приморской столице уже завтра.

Джазовый фестиваль — главное музыкальное событие Дальневосточного региона. Его организатором выступают министерство культуры и архивного дела Приморского края и Приморская краевая филармония. В этом году музыкальный форум вновь соберёт в столице ДФО джазовых музыкантов из многих стран.

По словам директора Приморской краевой филармонии Виктории Кочетковой, среди участников фестиваля — джазмены из России, Франции, Кубы, Мадагаскара, Камеруна, Чили и Ямайки. Организованное при поддержке краевого министерства культуры событие служит делу объединения всех любителей музыки.

По традиции откроется фестиваль выступлением эстрадного оркестра Приморской филармонии. В его сопровождении свой талант продемонстрирует певица, автор и исполнительница из Ямайки Анжелика Джексон.

«Я много слышала про джазовый фестиваль во Владивостоке, и для меня большая честь выступить здесь перед публикой», — отметила Джексон. Её яркая манера выступления и самобытная внешность уже успела покорить российского зрителя — Анжелика училась вокалу в Москве.

Джазовый фестиваль на сцене Приморской филармонии продлится две недели. За это время во Владивостоке выступят лучшие музыканты Московского Джаз Бенда Никиты Агафонова, интернациональная команда Lepety Groovy, в составе которой исполнители из России, Камеруна и Мадагаскара, чилийское Трио Кристиана Галвеза, француз Рональд Бейкер и Трио Алексей Черемизова и Хуан Хорлендис Банд — команда, объединившая музыкантов из России и Кубы.

Традиционно один из дней, в этом году — 20 ноября, будет посвящён приморскому джазу. Перед гостями фестиваля выступят местные исполнители. Briolin Light Orchestra уже завоевал популярность у местной публики, которая высоко оценивает исполнительский уровень музыкантов.

Фестиваль стал возможен благодаря поддержке министерства культуры и архивного дела Приморского края. Жителей региона познакомят с разными направлениями этого искусства. Кроме концертов в рамках фестиваля запланированы мастер-классы, а также лекции и литературно-музыкальные представления.

Фестиваль продлится до 22 ноября.

Узнать больше по теме
Мадагаскар: остров, известный лемурами и переворотами
Четвертый по величине остров планеты, Мадагаскар — отдельный мир с уникальной фауной и необычной политической ситуацией. В материале рассказываем, что это за страна, где она на карте, какова ее история и текущее положение.
Читать дальше