Джазовый фестиваль начнётся во Владивостоке завтра, 7 ноября

Джазовый фестиваль на сцене Приморской филармонии продлится две недели. За это время во Владивостоке выступят лучшие музыканты Московского Джаз Бенда Никиты Агафонова, интернациональная команда Lepety Groovy, в составе которой исполнители из России, Камеруна и Мадагаскара, чилийское Трио Кристиана Галвеза, француз Рональд Бейкер и Трио Алексей Черемизова и Хуан Хорлендис Банд — команда, объединившая музыкантов из России и Кубы.