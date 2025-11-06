Джазовый фестиваль начнётся во Владивостоке завтра, 7 ноября

Во Владивостоке представили программу Владивостокского Международного джазового фестиваля (6+). Он стартует в приморской столице уже завтра.
Джазовый фестиваль — главное музыкальное событие Дальневосточного региона. Его организатором выступают министерство культуры и архивного дела Приморского края и Приморская краевая филармония. В этом году музыкальный форум вновь соберёт в столице ДФО джазовых музыкантов из многих стран.
По словам директора Приморской краевой филармонии Виктории Кочетковой, среди участников фестиваля — джазмены из России, Франции, Кубы, Мадагаскара, Камеруна, Чили и Ямайки. Организованное при поддержке краевого министерства культуры событие служит делу объединения всех любителей музыки.
По традиции откроется фестиваль выступлением эстрадного оркестра Приморской филармонии. В его сопровождении свой талант продемонстрирует певица, автор и исполнительница из Ямайки Анжелика Джексон.
«Я много слышала про джазовый фестиваль во Владивостоке, и для меня большая честь выступить здесь перед публикой», — отметила Джексон. Её яркая манера выступления и самобытная внешность уже успела покорить российского зрителя — Анжелика училась вокалу в Москве.
Джазовый фестиваль на сцене Приморской филармонии продлится две недели. За это время во Владивостоке выступят лучшие музыканты Московского Джаз Бенда Никиты Агафонова, интернациональная команда Lepety Groovy, в составе которой исполнители из России, Камеруна и Мадагаскара, чилийское Трио Кристиана Галвеза, француз Рональд Бейкер и Трио Алексей Черемизова и Хуан Хорлендис Банд — команда, объединившая музыкантов из России и Кубы.
Традиционно один из дней, в этом году — 20 ноября, будет посвящён приморскому джазу. Перед гостями фестиваля выступят местные исполнители. Briolin Light Orchestra уже завоевал популярность у местной публики, которая высоко оценивает исполнительский уровень музыкантов.
Фестиваль стал возможен благодаря поддержке министерства культуры и архивного дела Приморского края. Жителей региона познакомят с разными направлениями этого искусства. Кроме концертов в рамках фестиваля запланированы мастер-классы, а также лекции и литературно-музыкальные представления.
Фестиваль продлится до 22 ноября.