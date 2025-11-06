Солдаты 68-й бригады ВСУ добровольно сдались в плен в Красноармейске

Брошенные командованием солдаты 68-й отдельной егерской бригады ВСУ добровольно сдались в плен бойцам российской группировки войск «Центр» в Красноармейске. Кадры допроса пленных в четверг, 6 ноября, публикует министерство обороны РФ.
Попавшие в плен украинские боевики рассказали, что в городе нет воды и еды. По их словам, те, кто попробовал вырваться из окружения, на связь больше не выходили.
«Кругом лежат трёхсотые, двухсотые. Некуда идти. Семь дней без еды. Воды нет, еды нет. БК нету. В подвалах, в блиндажах. Где приходилось, там прятались. Некуда было деваться, всё», — рассказал пленный украинец Геннадий Чернадчук.
Он добавил, что подвоза провизии и боеприпасов из-за окружения нет. Находящиеся в городе солдаты ВСУ голодают, питаясь тем, что найдут в подвалах, в которых прячутся.
Пленные заявили, что в Красноармейске с каждым днем становится все больше раненых, однако из-за отсутствия медикаментов оказать помощь им невозможно.
«Ни еды, ни медикаментов, ничего. Поэтому оставалось либо сдаться, либо голодной смертью умереть, либо от мины. Перспектива одна — лечь в землю», -заявил другой пленный боец ВСУ Юрий Довганюк.
Ранее Минобороны РФ заявило об ухудшении положения ВСУ в «котлах» Красноармейска и Купянска.