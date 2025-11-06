Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Солдаты 68-й бригады ВСУ добровольно сдались в плен в Красноармейске

Сдавшиеся в плен украинские военные заявили, что командование их бросило.

Источник: Аргументы и факты

Брошенные командованием солдаты 68-й отдельной егерской бригады ВСУ добровольно сдались в плен бойцам российской группировки войск «Центр» в Красноармейске. Кадры допроса пленных в четверг, 6 ноября, публикует министерство обороны РФ.

Попавшие в плен украинские боевики рассказали, что в городе нет воды и еды. По их словам, те, кто попробовал вырваться из окружения, на связь больше не выходили.

«Кругом лежат трёхсотые, двухсотые. Некуда идти. Семь дней без еды. Воды нет, еды нет. БК нету. В подвалах, в блиндажах. Где приходилось, там прятались. Некуда было деваться, всё», — рассказал пленный украинец Геннадий Чернадчук.

Он добавил, что подвоза провизии и боеприпасов из-за окружения нет. Находящиеся в городе солдаты ВСУ голодают, питаясь тем, что найдут в подвалах, в которых прячутся.

Пленные заявили, что в Красноармейске с каждым днем становится все больше раненых, однако из-за отсутствия медикаментов оказать помощь им невозможно.

«Ни еды, ни медикаментов, ничего. Поэтому оставалось либо сдаться, либо голодной смертью умереть, либо от мины. Перспектива одна — лечь в землю», -заявил другой пленный боец ВСУ Юрий Довганюк.

Ранее Минобороны РФ заявило об ухудшении положения ВСУ в «котлах» Красноармейска и Купянска.