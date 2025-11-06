Рыбаки нашли обезглавленное тело женщины в океане: останки выловили у популярного туристического места

Находку извлекли из воды утром 1 ноября в районе гавани. По данным правоохранительных органов, тело находилось в воде продолжительное время, возможно, несколько месяцев. Личность и точный возраст погибшей пока не установлены. Полиция допускает, что женщине могло быть от 20 до 50 лет.