Рыбаки нашли обезглавленное тело женщины в океане: останки выловили у популярного туристического места

В японской префектуре Канагава, в акватории города Иокогама, рыбаки нашли останки неизвестной женщины. Как сообщает издание Japan Today, тело было обезглавлено.
Находку извлекли из воды утром 1 ноября в районе гавани. По данным правоохранительных органов, тело находилось в воде продолжительное время, возможно, несколько месяцев. Личность и точный возраст погибшей пока не установлены. Полиция допускает, что женщине могло быть от 20 до 50 лет.
Обстоятельства обнаружения вызывают особый интерес. Останки нашли рядом с известным туристическим объектом — пассажирским лайнером «Hikawa Maru», который пришвартован у парка Ямасита. Это место популярно среди туристов и регулярно принимает круизные суда. Предварительный осмотр, как заявили в полиции, не выявил на теле повреждений от гребных винтов судов.
Ранее KP.RU писал, что 30 октября в Юго-Западном лесопарке Екатеринбурга обнаружили тело женщины без головы. Находку совершил местный житель во время утренней пробежки. Следственные органы Екатеринбурга сразу возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).