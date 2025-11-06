Ученые разработали гель против кариеса

Учёные из Ноттингемского университета разработали инновационный гель для восстановления зубной эмали. Это средство эффективно борется с кариесом, проникая в зубную ткань и заполняя микротрещины.
Гель, основанный на белке, действует как укрепляющий каркас, восстанавливая структуру эмали и предотвращая её дальнейшее разрушение. Он безопасен для применения и прост в использовании.
Первые испытания прошли успешно, подтвердив эффективность и безопасность продукта. В настоящее время проводятся масштабные исследования для дальнейшего изучения возможностей применения геля.
Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, около 3,7 миллиарда людей страдают от заболеваний полости рта, вызванных разрушением эмали. Это происходит из-за воздействия кислотных продуктов, механического повреждения и других факторов.