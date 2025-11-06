Сильнейшую за год магнитную бурю прогнозируют 7 ноября

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Самая сильная в 2025 году и одна из самых сильных за последние несколько лет магнитная буря ожидается на Земле 7 ноября. Об этом сообщает лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.
«На Земле завтра, в пятницу, 7 ноября, предстоит пережить самую сильную геомагнитную бурю года и одну из самых сильных за последние несколько лет. Модель движения плазмы очень похожа на то, что предшествовало 11−12 мая прошлого года магнитной буре высшего уровня G5, когда к Земле пришло одновременно несколько выбросов, собравшихся по пути в единую структуру рекордных размеров», — говорится в сообщении.
Степень возмущенности магнитного поля Земли (мощность) измеряется по шкале из пяти показателей, где G5 — «экстремально сильно», а G1 — «слабо».
В настоящее время прогноз без учета выброса плазмы, который произошел в ночь на 6 ноября, показывает бури уровня G3-G4, но при пересчете в течение дня «этот диапазон с большой вероятностью переместится в интервал G4-G5».