Ямальцы поделились факторами, которые вдохновляют и мотивируют на работе

По 5% респондентов отметили в качестве источника вдохновения сам рабочий процесс и взаимодействие с людьми. Возможность приносить пользу обществу, условия для профессионального роста или решение нестандартных задач назвали мотивирующими факторами 4% опрошенных. Еще 2% участников исследования указали, что занимаются делом, которое им по душе. 1% выразили благодарность работодателю за возможности самореализации. Лишь 10% респондентов заявили об отсутствии каких-либо вдохновляющих факторов в своей работе.