Из-за мощной магнитной бури на Земле могут возникнуть проблемы в энергетике

На Солнце произошли две мощные вспышки.
Специалисты Института прикладной геофизики зафиксировали две солнечные вспышки предпоследнего по мощности класса М. Солнечные вспышки нередко сопровождаются выбросами плазмы. При достижении Земли облака солнечной плазмы способны вызывать геомагнитные возмущения и создать проблемы в работе электроприборов.
«6 ноября в 01:07 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4274 (N27E40) зарегистрирована вспышка M8.7 продолжительностью 32 минуты. 6 ноября в 07:31 мск в рентгеновском диапазоне в южной полусфере (S18E81) зарегистрирована вспышка M1.1 продолжительностью 22 минуты», — отмечается в сообщении Института.
Классификация солнечных вспышек основана на интенсивности рентгеновского излучения и включает пять категорий: А, В, С, М и Х. Наименьший класс А0.0 соответствует мощности излучения 10 нановатт на квадратный метр на орбите Земли. Каждый последующий класс превышает предыдущий по мощности в 10 раз.
Ранее специалисты отмечали аномально высокую солнечную активность в текущую неделю, ставшую предвестником значительных геомагнитных возмущений. В течение 5−6 ноября ученые зарегистрировали многочисленные солнечные вспышки разной мощности, воздействие которых на магнитное поле Земли уже началось. По информации Лаборатории солнечной астрономии, 7 ноября ожидается масштабное геомагнитное возмущение. Специалисты оценивают вероятность формирования полноценной магнитной бури на уровне 61%. Шансы геомагнитных возмущений составляют 25%, тогда как вероятность сохранения стабильного состояния магнитосферы не превышает 14%.