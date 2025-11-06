Из-за мощной магнитной бури на Земле могут возникнуть проблемы в энергетике

Классификация солнечных вспышек основана на интенсивности рентгеновского излучения и включает пять категорий: А, В, С, М и Х. Наименьший класс А0.0 соответствует мощности излучения 10 нановатт на квадратный метр на орбите Земли. Каждый последующий класс превышает предыдущий по мощности в 10 раз.