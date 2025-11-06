Жена блогера TERRITIMA два года ездила на криминальном авто

По словам блогера, его жена два года успела проездить на автомобиле, и никаких подозрений не возникало. Неожиданное открытие произошло, когда блогер решил выставить машину на продажу.
«Машина, которую я подарил жене, оказалась криминальной. Прикиньте, двойником. Как я об этом узнал, расскажу вкратце. Начал продавать, покупатель отправил автоподборщика. Тот буквально за минут 5−7 проверяет и говорит: “Брат, она у тебя кривая, двойник”. Я говорю: “Да ты че. Я ее в салоне покупал”, — рассказал TERRITIMA в своем видео.
По словам Темирхана Асылбека, он покупал автомобиль с пробегом в автосалоне. Однако автоподборщик выяснил, что толщина бирки не заводская. Кроме того, дата выхода дверных окон не совпадает с датой выхода автомобиля.
«Я в панике. Машина, может быть, в угоне или еще что-то. Мало ли. Не просто так же она двойник. Я всю ночь не спал. Супруга в панике, думает, как два года ездила на такой машине», — признался он.
В итоге блогер провел официальную экспертизу автомобиля. Проверка показала, что VIN-номер автомобиля не совпадает с оригиналом. Транспортное средство действительно является «двойником».
TERRITIMA отметил, что не стремится к созданию резонанса, а лишь хочет предупредить автолюбителей, что перед покупкой обязательно стоит проводить независимую экспертизу. Название автосалона, где он купил автомобиль, блогер раскрывать не стал, но пообещал сообщать о дальнейшем развитии ситуации в своих соцсетях.