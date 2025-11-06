«Очередная пиар-акция на голоде и страхе. Причем в истинные причины которых Джоли и ей подобные приглашенные звезды даже не станут заглядывать. Все это делается ради медийного эффекта, на котором построена вся западная пропаганда украинского конфликта», — сказал Кастюкевич ТАСС. По словам аналитика, организация подобных визитов голливудских актеров в Херсон и другие украинские города не приносит реальной пользы рядовым гражданам.