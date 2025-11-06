В Новосибирске дороги зимой будут посыпать песком без фракций ила и глины

В Новосибирске решили пересмотреть подход к применению противогололедных материалов. Чтобы снизить уровень травматизма и пыли, реагенты закупают с другими свойствами, а наносить их будут точечно. В частности, будут использовать другой песок. Об этом сообщил мэр города Максим Кудрявцев.
— В прошлые годы Новосибирск обильно засыпался песком с большой фракцией ила, которая потом превращалась в пыль. Это один из основных источников пыли весной, — отметил он.
В этом же году в городе закупят в четыре раза меньше песка. При этом он будет крупнозернистый, без фракций ила и глины. Его будут использовать для уклонов и аварийных участков.