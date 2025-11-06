Собянин: новые дома по реновации экономят до 40% ресурсов

Энергоэффективность достигается за счёт индивидуальных тепловых пунктов с автоматическим управлением и учётом потребления (оборудование полностью российского производства), терморегуляторов на отопительных приборах, позволяющих поддерживать комфортную температуру и платить только за фактическое потребление, автоматического регулирования систем отопления в зависимости от погоды, современных светильников и датчиков движения в подъездах, тамбурах и дворах с энергосберегающими лампами, многослойных фасадов и двухкамерных стеклопакетов, сохраняющих тепло зимой и прохладу летом. Также энергетическая эффективность обеспечивается при помощи современной теплоизоляции трубопроводов и водосберегающей сантехнической арматуры, которые минимизируют потери ресурсов.