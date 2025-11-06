Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Собянин: новые дома по реновации экономят до 40% ресурсов

Здания имеют высокий класс энергоэффективности.

Источник: Аргументы и факты

Новые дома по программе реновации в Москве потребляют на 40% меньше ресурсов по сравнению со старыми пятиэтажками, сообщил мэр Сергей Собянин в своём Telegram-канале.

По его словам, жители получают не только новые квартиры и благоустроенные дворы, но и современный энергоэффективный жилой фонд, в котором на квадратный метр расходуется меньше тепловой и электрической энергии.

Энергоэффективность достигается за счёт индивидуальных тепловых пунктов с автоматическим управлением и учётом потребления (оборудование полностью российского производства), терморегуляторов на отопительных приборах, позволяющих поддерживать комфортную температуру и платить только за фактическое потребление, автоматического регулирования систем отопления в зависимости от погоды, современных светильников и датчиков движения в подъездах, тамбурах и дворах с энергосберегающими лампами, многослойных фасадов и двухкамерных стеклопакетов, сохраняющих тепло зимой и прохладу летом. Также энергетическая эффективность обеспечивается при помощи современной теплоизоляции трубопроводов и водосберегающей сантехнической арматуры, которые минимизируют потери ресурсов.

Благодаря таким решениям теплопотери в домах реновации снижены на 30%, а зданиям присваиваются высокие классы энергоэффективности.

Ранее Собянин сообщил, что 215 тыс. жителей Москвы приступят к переселению по реновации за 3 года.

Узнать больше по теме
Сергей Собянин: биография и карьерный путь политика, изменившего Москву
Сергей Собянин — одна из важнейших политических фигур страны. Мэр Москвы, переизбиравшийся несколько раз: рассмотрим его биографию подробнее.
Читать дальше