Собянин: новые дома по реновации экономят до 40% ресурсов

Новые дома по программе реновации в Москве потребляют на 40% меньше ресурсов по сравнению со старыми пятиэтажками, сообщил мэр Сергей Собянин в своём Telegram-канале.
По его словам, жители получают не только новые квартиры и благоустроенные дворы, но и современный энергоэффективный жилой фонд, в котором на квадратный метр расходуется меньше тепловой и электрической энергии.
Энергоэффективность достигается за счёт индивидуальных тепловых пунктов с автоматическим управлением и учётом потребления (оборудование полностью российского производства), терморегуляторов на отопительных приборах, позволяющих поддерживать комфортную температуру и платить только за фактическое потребление, автоматического регулирования систем отопления в зависимости от погоды, современных светильников и датчиков движения в подъездах, тамбурах и дворах с энергосберегающими лампами, многослойных фасадов и двухкамерных стеклопакетов, сохраняющих тепло зимой и прохладу летом. Также энергетическая эффективность обеспечивается при помощи современной теплоизоляции трубопроводов и водосберегающей сантехнической арматуры, которые минимизируют потери ресурсов.
Благодаря таким решениям теплопотери в домах реновации снижены на 30%, а зданиям присваиваются высокие классы энергоэффективности.
Ранее Собянин сообщил, что 215 тыс. жителей Москвы приступят к переселению по реновации за 3 года.