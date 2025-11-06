В Краснодаре снесли незаконный «Оазис» в Центральном округе

В Центральном округе Краснодара демонтировали незаконно возведённый магазин «Оазис». Он находился рядом с домом № 268 на улице Ставропольской.
Проведенная чиновниками проверка показала, что у хозяина магазина не было разрешительных документов на его строительство. Однако несколько лет магазин продуктов проработал.
Для сноса незаконной постройки мэрия обратилась в суд. Суд вынес решение о демонтаже здания площадью 87,2 м². Однако собственник выполнять это решение не торопился.
Тогда мэрия самостоятельно наняла подрядчика и при участии судебных приставов разрушила магазин.