В Краснодаре снесли незаконный «Оазис» в Центральном округе

Собственник выполнять решение суда не спешил.

Источник: krd.ru

В Центральном округе Краснодара демонтировали незаконно возведённый магазин «Оазис». Он находился рядом с домом № 268 на улице Ставропольской.

Проведенная чиновниками проверка показала, что у хозяина магазина не было разрешительных документов на его строительство. Однако несколько лет магазин продуктов проработал.

Для сноса незаконной постройки мэрия обратилась в суд. Суд вынес решение о демонтаже здания площадью 87,2 м². Однако собственник выполнять это решение не торопился.

Тогда мэрия самостоятельно наняла подрядчика и при участии судебных приставов разрушила магазин.