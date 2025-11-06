Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Казахстанские товары появятся на полках 340 тысяч китайских магазинов

Казахстанские продукты выйдут на 341 000 полок Китая через кооперацию, передает DKNews.kz.

Источник: DKNews.kz

На 8-й Китайской международной выставке импортных товаров (CIIE) в Шанхае единый оператор по развитию экспорта QazTrade при МТИ РК представил потенциал кооперативов. В этом году на выставке страна была представлена сразу на всех четырех площадках: в национальном павильоне, на стенде Всекитайской федерации кооперативов (China Co-Op), на площадке Jiangsu SOHO, а впервые отдельный павильон представил город Алматы. Такой комплексный подход позволил привлечь рекордное количество казахстанских производителей.

Благодаря совместной работе QazTrade и Национальной ассоциации кооперативов РК (NACOFEC) с крупнейшей кооперативной сетью Китая China Coop первые партии мёда, кумыса, шубата и кондитерских изделий скоро появятся на полках китайских магазинов. Сеть объединяет более 340 тысяч магазинов, а ее годовой оборот превышает 7 трлн юаней.

На стенде казахстанских кооперативов в Шанхае были представлены более 30 компаний и кооперативов, среди которых QazExport Global, ТОО GEOM, TOO OIL ECO, Prombaza-7, SHERSTNEV GROUP, IceMaster, Dinastiya Agro, «Kokshetau Mineral Water» JSC, MADI, Nauryz-5, Run Planet Organic, JAIN LLP, Danaker LLP, Mareven Food Tien Shan, Telli Kazakhstan LLP, NefisGroup Ltd., Industry of Semirechye, KAZAGRO-PRO LLP, KOMEK ASIA GROUP, LLP «Light Way Solution», LLP «LWS Agro», LLP «LWS TERMINAL» и Baraka № 1. Их участие демонстрирует реальный потенциал казахстанской кооперации на международной арене.

Как ранее отметил Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев в своем Послании 2025 года: «Большие перспективы для развития аграрной сферы открывает сельская кооперация. Был реализован соответствующий пилотный проект. По его итогам урожайность в сельхозкооперативах, участвовавших в нём, увеличилась в два раза, а прирост поголовья почти на четверть. Данный успешный опыт нужно поэтапно масштабировать по всей стране с учётом специфики регионов».

«Выход на рынок Китая кооперацией позволит отечественным компаниям не только выйти на китайский рынок, но и закрепиться там в долгосрочной перспективе. Уже проведены совместные маркетинговые исследования, организованы первые пробные поставки и определены приоритетные категории товаров, какмука, растительные масла, мясо, мед, молочные напитки и кондитерка» Генеральный директор QazTrade Айтмухаммед Алдажаров.

По словам спикера, параллельно запускается программа акселерации и обучение для китайских компаний, расширяющая их присутствие в Казахстане и Центральной Азии, что создает взаимовыгодную платформу для устойчивого развития двусторонней торговли.