Казахстанские товары появятся на полках 340 тысяч китайских магазинов

Как ранее отметил Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев в своем Послании 2025 года: «Большие перспективы для развития аграрной сферы открывает сельская кооперация. Был реализован соответствующий пилотный проект. По его итогам урожайность в сельхозкооперативах, участвовавших в нём, увеличилась в два раза, а прирост поголовья почти на четверть. Данный успешный опыт нужно поэтапно масштабировать по всей стране с учётом специфики регионов».