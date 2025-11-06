На Дону возобновят работу мобильные бригады «Поезда здоровья»

По словам господина Слюсаря, специалисты выполнили более 40 тыс. обследований, более 500 пациентов были своевременно госпитализированы, что позволило выявить серьезные болезни на ранних стадиях. Программа получила высокие оценки местных жителей и профессиональных сообществ здравоохранения. График работы передвижных клиник на ноябрь уже утвержден.
Проект реализуется мобильными группами медиков, оснащенными современными технологиями и средствами диагностики. Медицинские работники посещают отдаленные населенные пункты, предлагая бесплатные обследования для населения.
Губернатор отметил: «Это не просто однократная акция, а регулярная работа, которую мы намерены продолжить и расширить».