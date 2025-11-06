Мошенники могут звонить белорусам из-за границы, но с белорусских номеров

Звонки через мессенджеры представляют особую опасность, так как операторы не могут проверить подлинность абонента, заблокировать их невозможно. Белорусам советуют не передавать свой номер третьим лицам, проверять, кто и каким образом использует их корпоративные сим-карты, с осторожностью относиться к звонкам и перезвонить лишь по известным номерам.