Мошенники могут звонить белорусам из-за границы, но с белорусских номеров. Подробности сообщили в телеграм-канале «Киберберкрепость».
«Белорусский номер на экране — мошенник на проводе», — сказано в сообщении.
В телеграм-канале пояснили, что сим-банки и сим-боксы являются GSM-шлюзами для IP-телефонии, позволяющие подменять номер звонящего. Для этого аферистам необходимы активные сим-карты реальных пользователей — или белорусов, или иностранных операторов в роуминге.
«Некоторые абоненты в нарушение договора передают свои номера третьим лицам. Те — продают их на теневых площадках. Да, покупка белорусского номера — это уже полноценный сервис», — заметили в сообщении.
Звонки через мессенджеры представляют особую опасность, так как операторы не могут проверить подлинность абонента, заблокировать их невозможно. Белорусам советуют не передавать свой номер третьим лицам, проверять, кто и каким образом использует их корпоративные сим-карты, с осторожностью относиться к звонкам и перезвонить лишь по известным номерам.
