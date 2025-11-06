США начали возрождать секретную базу в Пуэрто-Рико: на заброшенном аэродроме около Венесуэлы зафиксирована активность

22-й экспедиционный отряд морской пехоты регулярно публикует фотографии интенсивных тренировок. На снимках запечатлены военнослужащие, осуществляющие высадку с вертолетов, штурм побережья на судах на воздушной подушке и передвижение на бронетехнике. Другие подразделения отрабатывают задачи по перемещению по труднопроходимой местности в тропических лесах.