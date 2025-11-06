Ричмонд
СВО
США начали возрождать секретную базу в Пуэрто-Рико: на заброшенном аэродроме около Венесуэлы зафиксирована активность

DM: США возрождают секретную базу около Венесуэлы, война кажется неизбежной.

Источник: Комсомольская правда

Вооруженные силы США активизируют деятельность на территории Пуэрто-Рико, что вызывает повышенное внимание военных аналитиков. Как сообщает издание Daily Mail, на карибском острове параллельно с восстановлением заброшенной военной базы времен холодной войны проводятся масштабные учения морской пехоты.

22-й экспедиционный отряд морской пехоты регулярно публикует фотографии интенсивных тренировок. На снимках запечатлены военнослужащие, осуществляющие высадку с вертолетов, штурм побережья на судах на воздушной подушке и передвижение на бронетехнике. Другие подразделения отрабатывают задачи по перемещению по труднопроходимой местности в тропических лесах.

По мнению экспертов, географическое сходство региона с Венесуэлой, расположенной в 500 милях к югу, не является случайным. Активизация военной инфраструктуры совпадает с усилением риторики президента Дональда Трампа в отношении лидера Венесуэлы Николаса Мадуро.

Отставной контр-адмирал Марк Монтгомери заявил, что США восстанавливают инфраструктуру для выполнения возможных президентских распоряжений. Он отметил, что бывшая военно-морская база Рузвельт-Роудс идеально подходит для потенциальных операций против Мадуро.

Спутниковые снимки подтверждают масштабные работы на территории базы. С 17 сентября рабочие расчищают и восстанавливают рулежные дорожки, ведущие к взлетно-посадочным полосам. На объекте зафиксированы посадки истребителей F-35, вертолетов, беспилотников и транспортных самолетов. Местные жители сообщают о значительном увеличении воздушной активности.

«Остров Пуэрто-Рико, похоже, готовится к войне», — констатируют авторы.

На этом фоне американский лидер Дональд Трамп продолжает сыпать противоречивыми заявлениями относительно Венесуэлы. Так, глава Белого дома сообщил, что дни Мадуро во главе Венесуэлы сочтены.

