В Иркутской области прокуратура защитила права 65-летней жертвы мошенников

В мае прошлого года 65-летняя жительница Ольхонского района стала жертвой аферистов. Неизвестные, представившись по телефону «сотрудниками финансовой организации», пообещали пенсионерке легкий заработок на бирже. Мошенники убедили сибирячку перевести на три банковских счета более 900 тысяч рублей. После получения денег преступники перестали выходить на связь. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.