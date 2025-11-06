В Иркутской области прокуратура защитила права 65-летней жертвы мошенников

В мае прошлого года 65-летняя жительница Ольхонского района стала жертвой аферистов. Неизвестные, представившись по телефону «сотрудниками финансовой организации», пообещали пенсионерке легкий заработок на бирже. Мошенники убедили сибирячку перевести на три банковских счета более 900 тысяч рублей. После получения денег преступники перестали выходить на связь. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
Следователи установили, что сбережения поступили на счета жителей Московской, Челябинской и Кировской областей. Прокуратура подала иски в суды этих регионов.
— Целью заявление было взыскать с владельцев счетов украденные денег и проценты за их пользование, — пояснили в ведомстве.
Таким образом пенсионерке удалось вернуть 260 тысяч рублей, перечисленные на счет жителя Мытищ. Остальные средства другие аферисты пока не вернули.