Сатыбалды сравнил Алматы с Шанхаем

«Шанхай для Алматы — не просто стратегический партнер, а город, близкий по духу. Алматы и Шанхай во многом схожи: оба являются экономическими, инновационными и туристическими центрами своих стран», — сказал Сатыбалды на встрече с мэром Шанхая Гун Чжэном.
Главы китайского и казахстанского мегаполисов обсуждали торгово-экономическое, инвестиционное и культурно-гуманитарное сотрудничество.
Гун Чжэн заявил, что нужно активно взаимодействовать в сферах промышленности и инноваций. Дархан Сатыбалды напомнил, что в этом году Алматы и Шанхай официально стали городами-побратимами. Теперь власти будут активнее сотрудничать в сферах торговли, инвестиций, туризма и образования.
Аким Сатыбалды также предложил разработать трехлетний план сотрудничества между Алматы и Шанхаем. Кроме того, по его словам, необходимо создать Алматинско-Шанхайский деловой совет, чтобы было легче развивать совместные проекты.
Сейчас в Алматы работают более 5 тыс. компаний с участием китайского капитала, или около 70% всех китайских предприятий в Казахстане. За первое полугодие 2025 года товарооборот между Алматы и Китаем вырос на 20%, до $7 млрд.
Напомним, в сентябре Казахстан и китайская компания China State Construction Engineering Corporation подписали соглашение о строительстве нового города Alatau City.